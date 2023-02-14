Павлюченко отказался возобновлять футбольную карьеру

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру. Ранее сообщалось, что игрок может принять участие в кубковом матче «Уфы» и «Ахмата».

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«Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моё участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шёл на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.

Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеётся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждём. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы».

Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.