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34 минуты назад

Роман Павлюченко заявил, что не будет возобновлять футбольную карьеру

Чемпионат.com

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко сообщил, что не будет возобновлять профессиональную карьеру. Ранее сообщалось, что игрок может принять участие в кубковом матче «Уфы» и «Ахмата».

Павлюченко отказался возобновлять футбольную карьеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моё участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается. Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шёл на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.

Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеётся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать. Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждём. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы».

Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.

Я очень хорошо отношусь и к «Ахмату». Понятно, что все будут ставить на проход «Ахмата» — они фавориты. Но «Уфа» играет дома. Я смотрел две игры «Уфы» на сборах: очень хорошая команда, боевитая и с хорошим подбором игроков. Они точно дадут бой «Ахмату». А дома, как вы знаете в нашем футболе, можно играть с любым соперником. Это Кубок и всё может произойти. «Ахмат» на сегодня фаворит, потому что команда из РПЛ. Но в футболе всё случается. Я буду поддерживать «Уфу», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футбол,Илья Никульников,Шамиль Газизов,Роман Павлюченко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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