«Шахтер» отказался заселяться в отель вместе с московским «Динамо»

«В Турции сейчас есть практика расселения украинских и российских клубов по разным гостиницам. «Шахтёр» планировал заселиться в привычный для себя отель, где команда останавливается каждый год. Но в клубе отказались от данного варианта после того, как узнали, что там будет проживать московское «Динамо». Тем удивительнее факт, что «Шинник» и «Минай» оказались в одной гостинице», — добавил источник «Чемпионата».