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1 час назад

«Шахтёр» отказался заселяться в турецкий отель, где проживало московское «Динамо»

Чемпионат.com

Донецкий «Шахтёр» планировал жить во время турецких сборов в отеле, в котором сейчас базируется московское «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Шахтер» отказался заселяться в отель вместе с московским «Динамо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Турции сейчас есть практика расселения украинских и российских клубов по разным гостиницам. «Шахтёр» планировал заселиться в привычный для себя отель, где команда останавливается каждый год. Но в клубе отказались от данного варианта после того, как узнали, что там будет проживать московское «Динамо». Тем удивительнее факт, что «Шинник» и «Минай» оказались в одной гостинице», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее в одном из турецких отелей произошла драка между футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай».

Футбол,Динамо,
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