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1 час назад

«Шинник» сделал официальное заявление после драки с украинцами

Никита Бородкин

Футбольный клуб «Шинник» сделал официальное заявление в связи с массовой дракой с участием членов команды и украинских футболистов из клуба «Минай» в отеле Royal Seginus в Турции. Как сообщает пресс-служба организации на официальном сайте, российские футболисты не являются зачинщиками конфликта.

«Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение», — подчеркнули в «Шиннике».

Серьезных травм у россиян не выявлено. Сейчас команда находится в безопасности, клуб решил сменить отель во избежание дальнейшего развития конфликта. В публикации подчеркивается, что места в Royal Seginus бронировались еще в ноябре 2022 года, при «соблюдении условий по безопасному нахождению команды».

«Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая потасовка с участием футболистов «Шинника» и членами украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн. Позднее они избили россиянина в лифте, что стало поводом для массовой драки.

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