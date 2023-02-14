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34 минуты назад

Хосеп Гвардиола принёс извинения Стивену Джеррарду за слова о его знаменитом падении

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принёс извинения бывшему английскому футболисту Стивену Джеррарду. Специалист пошутил про вину своей команды в падении экс-хавбека «Ливерпуля» в 2014 году, которое стоило его команде поражение в матче с «Челси» и чемпионства Англии, которое забрал «Манчестер Сити».

Гвардиола принёс извинения Джеррарду за слова о его падении
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я плохо представил свой клуб, упомянув этих глупых комментариях. Мне очень жаль его, его детей, жену, семью. Это было глупо. Я извиняюсь перед Стивеном Джеррардом за свои ненужные и глупые комментарии, которые я сказал о нем в прошлый раз. Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее стало известно, что АПЛ выдвинула в адрес «Манчестер Сити» более 100 обвинений по нарушениям финансового фэйр-плей.

Футбол,Стивен Джеррард,
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