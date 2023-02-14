Гвардиола принёс извинения Джеррарду за слова о его падении

«Я плохо представил свой клуб, упомянув этих глупых комментариях. Мне очень жаль его, его детей, жену, семью. Это было глупо. Я извиняюсь перед Стивеном Джеррардом за свои ненужные и глупые комментарии, которые я сказал о нем в прошлый раз. Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.