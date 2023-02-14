Сербских фанатов не пустят в Молдавию на матч ЛК с «Шерифом»

«ФК «Партизан» информирует общественность о том, что Ассоциация футбола Молдавии по распоряжению Службы безопасности Молдавии приняла решение, что матч между тираспольским «Шерифом» и белградским «Партизаном» будет сыгран за закрытыми дверями, т. е. без присутствия зрителей.