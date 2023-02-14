Украинский "Минай" сделал заявление по поводу драки с "Шинником"

Украинский футбольный клуб «Минай» выступил с заявлением по поводу драки с ярославским «Шинником» в турецком отеле. По информации пресс-службы украинцев, российские футболисты якобы дрались не только с игроками «Миная», но и между собой.
«Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Sigunas состоялась драка с участием «Миная» и «Шинника». Причиной дарки стало позорное поведение игроков российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев.
Информация роccийcких CМИ о том, что минайцы заcтавляли петь гимн предcтавителей «Шинника» и избили игрока в лифте — традиционный бред. Драка дейcтвительно произошла, но уже на этаже, где оcтановилиcь роccияне, и в равных cоcтавах. Количеcтво поcтрадавших cо cтороны «Шинника» лишь подтверждает тот факт, что роccияне cвоих еще как «броcают».
Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян.
Перед началом сборов главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шинник» согласилась гостиница.
Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители этой страны не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны», — говорится в заявлении.
Напомним, 14 февраля появилась информация, что между представителями двух клубов произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье. В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение.
«Шинник» выступает в Первой лиге. После 20-ти туров команда набрала 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал правильной и жесткой реакцию игроков «Шинника» на «наглое поведение» футболистов «Миная» в турецком отеле.