«Зенит» объявил состав на тренировочный сбор в Иране

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала состав команды, который отправится на заключительные перед рестартом сезона тренировочные сборы в Иран.

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Состав «Зенита» на сборы выглядит следующим образом:

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Отметим, что в состав не попал бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан, перешедший в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно. Ожидается, что футболист присоединится к своим одноклубникам позже на этой неделе.