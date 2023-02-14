Валуев прокомментировал драку между футболистами Украины и РФ

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев под неожиданным ракурсом прокомментировал сообщения о стычке между футболистами «Шинника» и «Миная». Он убежден, что столкновение произошло не случайно.

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Вот что он сказал «РБ Спорт»:

«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами - это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований», - сказал Валуев.

Кто знает, может умудренный опытом политик, отлично знакомый с изнанкой профессионального спорта, прав. Ведь уже год западные чиновники называют безопасность одной из главных причин отстранения российских спортсменов, но до сих пор никаких фактов на руках у них не было. А эта драка в турецком отеле – уже что-то.И сейчас нашим спортсменам стоит быть настороже, чтобы не дать повод для теоретического обоснования санкций УЕФА и ФИФА.