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1 час назад

Николай Валуев не считает драку футболистов «Шинника» и «Миная» случайностью: «Это провокация, способ продлить отстранение наших спортсменов»

Спорт уик-энд

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев под неожиданным ракурсом прокомментировал сообщения о стычке между футболистами «Шинника» и «Миная». Он убежден, что столкновение произошло не случайно.

Валуев прокомментировал драку между футболистами Украины и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вот что он сказал «РБ Спорт»:

«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами - это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований», - сказал Валуев.

Кто знает, может умудренный опытом политик, отлично знакомый с изнанкой профессионального спорта, прав. Ведь уже год западные чиновники называют безопасность одной из главных причин отстранения российских спортсменов, но до сих пор никаких фактов на руках у них не было. А эта драка в турецком отеле – уже что-то.И сейчас нашим спортсменам стоит быть настороже, чтобы не дать повод для теоретического обоснования санкций УЕФА и ФИФА.

Напомним предысторию событий. В понедельник, 13 февраля, футболисты ярославского клуба и украинской команды, жившие в одной гостинице, устроили массовую потасовку. Как сообщали ярославцы, конфликт случился из-за того, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн. По версии украинских журналистов, футболист «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил игрок «Шинника». Кто прав, кто виноват – разобраться трудно, как и в любой драке. И как обычно каждый считает себя и правым, и победителем. А вот то, что инцидент используют как предлог для раздувания санкций (и только против россиян), сомневаться, увы, не приходится.

Футбол,Николай Валуев,УЕФА,Госдума,
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