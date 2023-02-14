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23 минуты назад

Лидер «Динамо» отказался переходить в топ-клуб Турции

Газета.Ru

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян отказался от перехода в турецкий клуб «Галатасарай». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Лидер «Динамо» отказался переходить в топ-клуб Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, «Галатасарай» выходил на бело-голубых с предложением о покупке Захаряна, однако сам полузащитник не захотел переезжать в Турцию и отказался от переговоров.

«Галатасарай» в турецкой Суперлиге после 22-х туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице.

19-летний Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.

Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Сообщалось также, что «Челси» не собирается отказываться от Захаряна. В январе стало известно о сохранении интереса «синих» к россиянину, однако он больше не является для англичан приоритетным вариантом.

Ранее бывший форвард «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи оценил шансы Арсена Захаряна перейти в «Челси» и отказался сравнивать его с украинцем Михаилом Мудриком.

Футбол,Арсен Захарян,Кевин Кураньи,Динамо,
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