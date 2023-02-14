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58 минут назад

В Турции назвали свою версию драки между российскими и украинскими футболистами

Lenta.ru

В турецком отеле Royal Seginus назвали свою версию драки между игроками футбольных клубов «Шинник» и «Минай». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Турции назвали версию драки между российскими и украинскими футболистами
Фото: Telegram-канал ФК "Шинник"Telegram-канал ФК "Шинник"

Персонал гостиницы рассказал, что спортсмены обеих команд были очень пьяны. По их словам, один из российских футболистов зашел в женский туалет и испугал находящихся там девушек. В ситуацию вмешались члены украинской команды, из-за чего и началась ссора. Затем футболисты переместились на третий этаж, где устроили драку.

"Вступился за Россию": футболист "Шинника" о драке с украинскими игроками

13 февраля футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в отеле Royal Seginus. На место вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Полиция не проводила задержаний, однако обе команды были вынуждены выселиться из отеля.

В «Шиннике» заявили, что российские игроки заступились за своего одноклубника, на которого напали украинцы. В «Минае» посчитали, что россияне провоцировали закарпатцев, и добавили, что не хотели жить с «Шинником» в одной гостинице.

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