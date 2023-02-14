Определено место проведения клубного чемпионата мира по футболу

В Саудовской Аравии впервые пройдет клубный чемпионат мира по футболу. Турнир намечен на 11-22 декабря. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что прошлый турнир прошел в Марокко. Кроме того, чемпионат восемь раз проходил в Японии, пять раз в ОАЭ и трижды в Катаре.
По данным портала, в нем будут участвовать команды, одержавшие победу на континентальных турнирах Азии, Африки, Южной Америки, Северной Америки, Европы, Австралии и Океании.
Кроме того, в соревнованиях примет чемпион страны, принимающей турнир.
В дальнейшем эта формула будет отменена. Начиная с 2025 года турнир будет проходить в новом формате, сообщает РИА «Новости».
В частности, в чемпионате-2025 примут участие 32 клуба. Европа получит 12 мест, Южная Америка - 6, Азия, Северная Америка, Африка получат по 4 места.