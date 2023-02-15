"Ницца" подала жалобу из-за съемки порно на стадионе во время матча Лиги 1

В туалете домашнего стадиона футбольного клуба «Ницца» снимали порно. Об этом сообщает RMC Sport.

29 января во время матча между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) в рамках 20-го тура чемпионата Франции в кабинке туалета стадиона «Альянц Ривьера» снимался порнографический ролик. Об этом сообщали болельщики «Ниццы» в социальных сетях.

«Ницца» и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

«Ницца» после 23 туров Лиги 1 набрала 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В ближайшем туре команда на своем поле сыграет с «Реймсом». Встреча состоится 18 февраля. Начало в 19:00 (мск).