Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

RMC Sport: "Ницца" подала жалобу из-за съемки порно на стадионе во время матча Лиги 1

Газета.Ruиещё 4

В туалете домашнего стадиона футбольного клуба «Ницца» снимали порно. Об этом сообщает RMC Sport.

"Ницца" подала жалобу из-за съемки порно на стадионе во время матча Лиги 1
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

29 января во время матча между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) в рамках 20-го тура чемпионата Франции в кабинке туалета стадиона «Альянц Ривьера» снимался порнографический ролик. Об этом сообщали болельщики «Ниццы» в социальных сетях.

«Ницца» и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

«Ницца» после 23 туров Лиги 1 набрала 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В ближайшем туре команда на своем поле сыграет с «Реймсом». Встреча состоится 18 февраля. Начало в 19:00 (мск).

Ранее сообщалось, что забитый мяч российского футболиста «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» признан лучшим голом января в чемпионате Франции.

Футбол,Александр Головин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители