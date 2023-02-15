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48 минут назад

«Бавария» победила ПСЖ в Лиге Чемпионов

Свободная прессаиещё 8

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде с переиграла французский ПСЖ. Чемпионы Германии переиграли своего оппонента со счётом 1:0 и обеспечили себе неплохой шанс на выход в четвертьфинал.

«Бавария» победила ПСЖ в Лиге Чемпионов
Фото: psg.frpsg.fr

Единственный гол встречи на свой счёт записал Кингсли Коман на 53-й минуте. Также стоит отметить, что на 90-й минуте защитник «Баварии» Бенжамин Павар получил красную карточку и не поможет своей команде в ответной игре.

В параллельном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянский «Милан» дома победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 1:0.

Футбол,Кингсли Коман,
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