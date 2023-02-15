«Бавария» победила ПСЖ в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде с переиграла французский ПСЖ. Чемпионы Германии переиграли своего оппонента со счётом 1:0 и обеспечили себе неплохой шанс на выход в четвертьфинал.