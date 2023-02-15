Мбаппе высказался о возможном камбэке «ПСЖ»

«Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Выйдем в ответном матче с целью пройти дальше. Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно. Я увидел, что возможность для камбэка есть», – сказал Мбаппе в интервью после матча.