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25 минут назад

Мбаппе: у «ПСЖ» есть возможность для камбэка

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1). Команды встретились в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе высказался о возможном камбэке «ПСЖ»
Фото: ТАССТАСС

«Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Выйдем в ответном матче с целью пройти дальше. Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно. Я увидел, что возможность для камбэка есть», – сказал Мбаппе в интервью после матча.

«Бавария» забила единственный гол в начале второго тайма – отличился Кингсли Коман. Мбаппе позже забил гол, но он был отменён из-за положения «вне игры».

«Бавария» идёт в этом сезоне Лиги чемпионов без поражений – у неё семь побед в семи матчах. В ответной встрече не сможет принять участие защитник Бенжамен Павар, которого удалили за две жёлтые карточки.

Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене. Начало – в 23:00 мск.

Футбол,Бенжамен Павар,Кингсли Коман,
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