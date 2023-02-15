Мбаппе высказался о возможном камбэке «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1). Команды встретились в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы уступили, но увидели, что способны создать сопернику проблемы. Выйдем в ответном матче с целью пройти дальше. Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы. Когда мы в полном составе и играем в атакующий футбол, соперник чувствует себя неуютно. Я увидел, что возможность для камбэка есть», – сказал Мбаппе в интервью после матча.
«Бавария» забила единственный гол в начале второго тайма – отличился Кингсли Коман. Мбаппе позже забил гол, но он был отменён из-за положения «вне игры».
«Бавария» идёт в этом сезоне Лиги чемпионов без поражений – у неё семь побед в семи матчах. В ответной встрече не сможет принять участие защитник Бенжамен Павар, которого удалили за две жёлтые карточки.
Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене. Начало – в 23:00 мск.