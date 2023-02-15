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1 час назад

Месси и Неймара признали самыми худшими игроками матча против "Баварии" в ЛЧ

Газета.Ru

Нападающие "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Неймар получили самые низкие оценки за матч против "Баварии". Рейтинг был составлен порталом Goal.

Названы худшие игроки матча против "Баварии" в ЛЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они за свою игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов получили по четыре балла. Это самая низкая оценка среди всех игроков матча. Их связку сразу окрестили "дуэтом без влияния". Такую же оценку за свою игру получили получили Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Уоррен Заир-Эмери и Марко Верратти. Самый высокий бал в составе парижан у Серхио Рамоса - семь.

Напомним, что сегодня "ПСЖ" на своем поле проиграл "Баварии" со счетом 0:1. Единственный гол был забит Кингсли Команом. Воспитанник парижан не стал праздновать взятие ворот своей бывшей команды. На 76-й минуте автор первого гола был заменен из-за травмы. Через пять минут Килиан Мбаппе все-таки отправил мяч в сетку ворот Зоммера, но судья отменил гол, усмотрев у Нуну Мендеша офсайд. В добавленное время Бенжамен Павар был удален с поля за вторую желтую карточку. Ответная встреча между этими командами пройдет в Мюнхене 8 марта.

Ранее сообщалось, что "Милан" переиграл "Тоттенхэм" в рамках 1/8 ЛЧ.

Футбол,Бенжамен Павар,Ашраф Хакими,Марко Верратти,Серхио Рамос,Лионель Месси,
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