Нагельсман удивился пассивности «ПСЖ»

«Мы хорошо играли первые 25 минут и контролировали ситуацию. Но мы могли быть более нацеленными на ворота соперника. Было ощущение, что команда очень удивилась, что так часто владеет мячом, а „ПСЖ“ почему-то предпочёл отойти назад. Я знал, что „ПСЖ“ предпочитает глубокую защиту, но остался удивлён их пассивностью. Они сидели очень глубоко и будето вообще не собирались отбирать мяч», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.