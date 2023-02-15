Глава украинского футбола Павелко: попросил у Турции изоляцию российских футболистов

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал инцидент, произошедший между футболистами «Шинника» и «Миная» в Турции.

«Во-первых, разговаривал с руководством ФК «Минай». Заверил в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией, которую в отношении футболистов клуба оказали представители страны-агрессора.

Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также. В общем, считаю, что на ситуацию с Минаем должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Как следствие, её спортсмены фактически становятся угрозой для других. Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду 2024 в Париже!» — приводит слова Павелко Sport.ua.