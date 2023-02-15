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56 минут назад

Глава украинского футбола обратился к туркам с просьбой изолировать российских футболистов

Газета.Ru

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал драку между представителями украинской команды «Минай» и игроками ярославского «Шинника» на сборах в Турции.

«Заверил о готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией, которую в отношении футболистов клуба оказали представители страны-агрессора.

Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также», — передает слова Павелко Sport.ua.

Павелко не забыл упомянуть, что в свете последних событий, т.е. дракой футболистов, необходимо забанить российских спортсменов на всех международных турнирах, включая Олимпийские игры 2024 года.

Напомним, что 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием игроков ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная». В российском клубе отметили, что не являлись инициатором конфликта.

«Шинник» сделал официальное заявление после драки с украинцами

Это первый прецедент столкновения игроков из клубов этих стран, несмотря на то, что большинство команд выбрали именно Турцию для проведения тренировочных сборов.

Футбол,Видео,Андрей Павелко,
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