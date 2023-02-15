Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал драку между представителями украинской команды «Минай» и игроками ярославского «Шинника» на сборах в Турции.
«Заверил о готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией, которую в отношении футболистов клуба оказали представители страны-агрессора.
Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также», — передает слова Павелко Sport.ua.
Павелко не забыл упомянуть, что в свете последних событий, т.е. дракой футболистов, необходимо забанить российских спортсменов на всех международных турнирах, включая Олимпийские игры 2024 года.
Напомним, что 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием игроков ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная». В российском клубе отметили, что не являлись инициатором конфликта.
Это первый прецедент столкновения игроков из клубов этих стран, несмотря на то, что большинство команд выбрали именно Турцию для проведения тренировочных сборов.