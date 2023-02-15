«Заверил о готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией, которую в отношении футболистов клуба оказали представители страны-агрессора.



Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также», — передает слова Павелко Sport.ua.