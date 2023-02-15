Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал лучший матч в своей карьере

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Пускай будет в гостях с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Лучший не с точки зрения игры, но по чудесам», — приводит слова вратаря «Спорт-Экспресс».

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоялся в Лондоне 1 ноября 2006 года. Встреча группового этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 0:0. Футболисты лондонского клуба нанесли по воротам армейцев 14 ударов, семь из которых пришлись в створ.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Свой первый матч за основной состав москвичей он провел в 2003 году в Кубке России против петербургского «Зенита». Всего на его счету 723 матча за армейский клуб.

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.