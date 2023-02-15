Акинфеев раскритиковал вратаря сборной Аргентины за "трешток" на ЧМ-2022

«В финале на 120-й минуте Эмилиано Мартинес в момент удара Коло-Муани сделал то, что наверняка войдет в историю футбола.



Как отношусь к трештоку Мартинеса? Мне не нравится эта история, когда вратарь подходит, кому-то что-то шепчет, забирает мяч, швыряет его куда-то. Я человек скромный, простой и прекрасно понимаю — мое место здесь, на линии, а у бьющего игрока — там. Нужно уважать друг друга», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».