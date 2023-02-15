Акинфеев раскритиковал вратаря сборной Аргентины за "трешток" на ЧМ-2022

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о поведении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«В финале на 120-й минуте Эмилиано Мартинес в момент удара Коло-Муани сделал то, что наверняка войдет в историю футбола.
Как отношусь к трештоку Мартинеса? Мне не нравится эта история, когда вратарь подходит, кому-то что-то шепчет, забирает мяч, швыряет его куда-то. Я человек скромный, простой и прекрасно понимаю — мое место здесь, на линии, а у бьющего игрока — там. Нужно уважать друг друга», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».
В серии послематчевых пенальти в финале ЧМ Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана, Тчуамени просто не попал в створ ворот после того, как вратарь сбил его с толку своими разговорами.
Напомним, что Мартинес был признан лучшим голкипером турнира. После завершения турнира он продолжал бурно праздновать победу своей команды. Так в раздевалке он предложил устроить «минуту молчания» в честь Килиана Мбаппе, а позже во время празднования на родине расхаживал с куклой-младенцем с лицом французского нападающего.