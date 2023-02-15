«Куда уходят деньги эмира?» Франция в печали после поражения «ПСЖ» от «Баварии» в ЛЧ

«В этот вечер, в День Святого Валентина, нет уверенности, что «ПСЖ» удалось завоевать сердца своей публики, – пишет Le Monde. – В разгар сложной зимы клуб логично проиграл дома «Баварии», но шансы на воскрешение, несмотря ни на что, ещё есть. <…> «ПСЖ» в очередной раз предал бывший: КингКингсли Коман, единственный бомбардир «Баварии» в финале Лиги чемпионов 2020 года, снова принёс победу своей команде. Небольшой удар в сердце, но не такой, чтобы утонуть в океане слёз. Тут скорее важно, что поражение «ПСЖ» – не лучший результат для клуба с пятизвёздочным составом, который намерен занимать ведущие роли в элите европейского футбола и чей лозунг «Давайте мечтать о большем». В раздевалке атмосфера будет взрывоопасной, а среди болельщиков уже давно нарастает недовольство, потому что команда испытывает трудности с конца декабря. Но КрисКристоф Галтье не унывает: «Последние 25 минут дают надежду на камбэк в ответном матче. Надеюсь, через три недели мы сможем восстановить игроков – сейчас у команды есть проблемы с физическим состоянием. К тому же график плотный – причём именно тогда, когда наша команда ослаблена. Но нам нужно победить в Мюнхене, и я возлагаю на это большие надежды».