Нападающий «Миная» Даниил Колесник подробно рассказал о ходе драки с футболистами ярославского «Шинника». Скандальный инцидент произошёл 13 февраля в одном из турецких отелей.

Фото: Betassist Betassist

«Двое ублюдков (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist) зашли в женский туалет. Один из них был футболистом, а другой — либо тренер, либо его помощник. Мы это увидели, я пошел за ним. Захожу, а там находилась раб

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Женщина думала, что это футболист нашей команды. Она попросила меня забрать его, после чего я ей сказал, что это не наш игрок. Мы вышли, а он говорит: «Иди убери там, я нарыгал». Она начинает ему на английском что-то объяснять, а он ей: «Я тебя не понимаю, скажи на нормальном языке — на русском». Это меня сильно накалило. Позвал его: «Иди, я тебе разъясню на твоем языке».

Так получилось, что пару ударов он пропустил, после чего развернулся и убежал. А затем уже спустилось 5-6 человек их команды, начались качели. Охрана отеля сдерживала это всё, набежало много секьюрити..

Они все зашли в лифт и начали кричать нам: «Всё, ребята, идите в жопу (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist), мы отдыхаем, вы отдыхаете». А пьяный начал нецензурные слова выкрикивать Лифт закрылся, а мы побежали по лестнице на третий этаж. Там уже пол команды русских, но и наши прибежали. Вот затем всё и началось.

Мы все были настроены проучить этих галимых тварей (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist). У нас ведь накипело. Глядя на новости, как на Украине страдают люди… Каждый человек с российским паспортом должен страдать.

Этим извергам не место в нормально мире. Футболисты, не футболисты — они не должны выезжать за пределы своей страны (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist). Пусть у себя дома сидят», — приводит слова Колесника «Профутбол».