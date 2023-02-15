Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

«Каждый россиянин должен страдать». Нападающий Миная — о драке с «Шинником»

Betassist

Нападающий «Миная» Даниил Колесник подробно рассказал о ходе драки с футболистами ярославского «Шинника». Скандальный инцидент произошёл 13 февраля в одном из турецких отелей.

«Каждый россиянин должен страдать». Нападающий Миная — о драке с «Шинником»
Фото: BetassistBetassist

«Двое ублюдков (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist) зашли в женский туалет. Один из них был футболистом, а другой — либо тренер, либо его помощник. Мы это увидели, я пошел за ним. Захожу, а там находилась раб

Видео дня

Женщина думала, что это футболист нашей команды. Она попросила меня забрать его, после чего я ей сказал, что это не наш игрок. Мы вышли, а он говорит: «Иди убери там, я нарыгал». Она начинает ему на английском что-то объяснять, а он ей: «Я тебя не понимаю, скажи на нормальном языке — на русском». Это меня сильно накалило. Позвал его: «Иди, я тебе разъясню на твоем языке».

Так получилось, что пару ударов он пропустил, после чего развернулся и убежал. А затем уже спустилось 5-6 человек их команды, начались качели. Охрана отеля сдерживала это всё, набежало много секьюрити..

Они все зашли в лифт и начали кричать нам: «Всё, ребята, идите в жопу (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist), мы отдыхаем, вы отдыхаете». А пьяный начал нецензурные слова выкрикивать Лифт закрылся, а мы побежали по лестнице на третий этаж. Там уже пол команды русских, но и наши прибежали. Вот затем всё и началось.

Мы все были настроены проучить этих галимых тварей (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist). У нас ведь накипело. Глядя на новости, как на Украине страдают люди… Каждый человек с российским паспортом должен страдать.

Этим извергам не место в нормально мире. Футболисты, не футболисты — они не должны выезжать за пределы своей страны (в оригинале использовано матерное слово — Прим. редакции Betassist). Пусть у себя дома сидят», — приводит слова Колесника «Профутбол».

Ранее стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» устроили драку в отеле. Однако версии случившегося двух сторон сильно разнятся. Пресс-служба «Шинника» обвинила украинскую команду в провокациях и нападении нескольких человек на одного из футболистов ярославского клуба.

Футбол,Даниил Колесник,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители