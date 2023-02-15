"Шинник" обратится в отель за разъяснениями по поводу соседства с украинским клубом

Руководство ярославского футбольного клуба "Шинник" обратится в отель Royal Seginus в турецкой Анталье с просьбой разъяснить, почему он не проинформировал российскую команду о проживании в нем игроков украинского "Миная". Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

Фото: Официальный сайт ФК "Шинник" Официальный сайт ФК "Шинник"

"Отель не информировал о соседстве с украинским клубом. Мы ехали в полной уверенности, что там никого нет, потому что бронировали отель еще в ноябре. Мы обязательно обратимся в отель за разъяснением этой ситуации", - сказал Кулаков.

Во вторник телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. В гостинице ТАСС подтвердили факт инцидента и отметили, что "обстановка спокойная, проблем нет". Местное отделение полиции не получало заявлений в связи с происшествием. Позже в Royal Seginus сообщили, что футболисты "Шинника" и "Миная" будут расселены по разным отелям.