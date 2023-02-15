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46 минут назад

"Шинник" обратится в отель за разъяснениями по поводу соседства с украинским клубом

ТАСС

Руководство ярославского футбольного клуба "Шинник" обратится в отель Royal Seginus в турецкой Анталье с просьбой разъяснить, почему он не проинформировал российскую команду о проживании в нем игроков украинского "Миная". Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

"Шинник" обратится в отель за разъяснениями по поводу соседства с украинским клубом
Фото: Официальный сайт ФК "Шинник"Официальный сайт ФК "Шинник"

"Отель не информировал о соседстве с украинским клубом. Мы ехали в полной уверенности, что там никого нет, потому что бронировали отель еще в ноябре. Мы обязательно обратимся в отель за разъяснением этой ситуации", - сказал Кулаков.

Во вторник телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. В гостинице ТАСС подтвердили факт инцидента и отметили, что "обстановка спокойная, проблем нет". Местное отделение полиции не получало заявлений в связи с происшествием. Позже в Royal Seginus сообщили, что футболисты "Шинника" и "Миная" будут расселены по разным отелям.

"Шинник" заявил, что его футболисты не являлись инициаторами драки. В Генеральном консульстве России в Анталье ТАСС заявили, что конфликт был спровоцирован "неадекватным поведением украинской стороны". Позднее в отеле признали, что заранее не сообщили "Шиннику" о соседстве с футболистами из украинской команды.

Футбол,Сергей Кулаков,
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