ЦСКА — «Динамо» М: стартовые составы команд на товарищеский матч

Стали известны составы московского «Динамо» и ЦСКА на товарищеский матч команд. Встреча состоится в рамках тренировочных сборов клубов в Турции. Стартовый свисток — в 17:00 мск.

Напомним, в ближайшем официальном матче «Динамо» сыграет в рамках Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (23 февраля, 15:00 мск), ЦСКА в этот же день встретится в Кубке с «Краснодаром» (17:30 мск). Первый матч после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые проведут дома также с «Крыльями» (5 марта), а армейцы отправятся в гости к «Сочи» (5 марта).