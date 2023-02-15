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1 час назад

ЦСКА — «Динамо» М: стартовые составы команд на товарищеский матч

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Стали известны составы московского «Динамо» и ЦСКА на товарищеский матч команд. Встреча состоится в рамках тренировочных сборов клубов в Турции. Стартовый свисток — в 17:00 мск.

ЦСКА — «Динамо» М: стартовые составы команд на товарищеский матч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Набакин, Обляков, Карраскаль, Кучаев, Мендес, Мойзес, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Гагнидзе, Нгамалё, Макаров, Смолов.

Напомним, в ближайшем официальном матче «Динамо» сыграет в рамках Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (23 февраля, 15:00 мск), ЦСКА в этот же день встретится в Кубке с «Краснодаром» (17:30 мск). Первый матч после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые проведут дома также с «Крыльями» (5 марта), а армейцы отправятся в гости к «Сочи» (5 марта).

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