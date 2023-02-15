Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ»

Лионель Месси и Неймар подошли к фанатам «ПСЖ» впервые за 10 месяцев.
После поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси и Неймар в числе других игроков парижан подошли к фанатской трибуне, извинились и поблагодарили за поддержку. Также к болельщикам подошли Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.
Как пишет RMC Sport, Месси и Неймар не подходили к болельщикам в течение 10 месяцев.
Разрыв случился после матча Лиги 1 против «Бордо», который состоялся в марте 2022 года, спустя 4 дня после вылета «ПСЖ» от «Реала» из Лиги чемпионов. На той игре болельщики парижан освистывали игроков, Месси и Неймара – особенно сильно. Только Килиана Мбаппе встречали аплодисментами.