Месси и Неймар впервые за 10 месяцев подошли к фанатам «ПСЖ»

Лионель Месси и Неймар подошли к фанатам «ПСЖ» впервые за 10 месяцев.

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После поражения «ПСЖ» от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Месси и Неймар в числе других игроков парижан подошли к фанатской трибуне, извинились и поблагодарили за поддержку. Также к болельщикам подошли Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.

Как пишет RMC Sport, Месси и Неймар не подходили к болельщикам в течение 10 месяцев.