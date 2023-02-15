Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

КЧМ-2023 пройдет в Саудовской Аравии. Это первый турнир ФИФА в XXI веке для страны, которая хочет принять ЧМ-2030

Sports.ru

Саудовская Аравия примет крупный турнир под эгидой ФИФА впервые в XXI веке.

Клубный чемпионат мира - 2023 пройдет в Саудовской Аравии
Фото: Sports.ruSports.ru

Совет ФИФА выбрал Саудовскую Аравию местом проведения клубного чемпионата мира в 2023 году. Турнир состоится в декабре.

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал сказал:

«Для нас это большая честь. Мы очень рады возможности приветствовать ведущие футбольные клубы мира и их болельщиков в Саудо

Это еще один важный шаг на нашем пути трансформации футбола в стране. Я верю, что все заметят неоспоримый прогресс, которого мы достигли на многих уровнях. Это очень многое значит для нашего народа, ведь 70% жителей страны в возрасте до 35 лет просто сходят с ума по футболу».

Отметим, что Саудовская Аравия претендует на проведение ЧМ-2030. Сообщалось, что государство Ближнего Востока намерено подать совместную заявку с Грецией и Египтом.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители