Клубный чемпионат мира - 2023 пройдет в Саудовской Аравии

«Для нас это большая честь. Мы очень рады возможности приветствовать ведущие футбольные клубы мира и их болельщиков в Саудо

Это еще один важный шаг на нашем пути трансформации футбола в стране. Я верю, что все заметят неоспоримый прогресс, которого мы достигли на многих уровнях. Это очень многое значит для нашего народа, ведь 70% жителей страны в возрасте до 35 лет просто сходят с ума по футболу».