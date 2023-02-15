Глава украинского футбола заявил, что российские спортсмены несут угрозу

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко призвал полностью изолировать российских спортсменов после драки, произошедшей между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная» на сборах в Турции.
«Считаю, что на ситуацию с «Минаем» должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других. Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран — это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду-2024 в Париже!» — приводит слова Павелко Sport.ua.
Инцидент случился 14 февраля в Турции. Футболисты подрались в отеле, где базировались обе команды. «Шинник» и «Минай» выступили с официальными заявлениями по этой ситуации.
В ярославском клубе заявили, что игроки команды не виноваты в случившемся, они заступились за своего одноклубника. В украинской команде считают, что драку спровоцировали представители «Шинника».