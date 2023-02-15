Глава украинского футбола заявил, что российские спортсмены несут угрозу

«Считаю, что на ситуацию с «Минаем» должны обратить внимание все те, кто сегодня позволяет себе размышлять над целесообразностью ослабления спортивных санкций против россиян. Как следствие, ее спортсмены фактически становятся угрозой для других. Единственный путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран — это полный международный бан россиян, включая Олимпиаду-2024 в Париже!» — приводит слова Павелко Sport.ua.