В "Шиннике" рассказали о проверке полицией инцидента с игроками "Миная"

Проверка, проведенная турецкой полицией по инциденту между футболистами российского "Шинника" и украинского "Миная" отеле Royal Seginus в Анталье, ничего не показала. Об этом ТАСС в среду заявил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Шинник" Пресс-служба футбольного клуба "Шинник"

"Правоохранительные органы должны дать свое заключение. Свое внутреннее расследование? Мы соответствующие вопросы отправим в отель. Но что касается инцидента, это должны решать правоохранительные органы. Проведение дальнейшего расследования не в компетенции клуба, тем более в Турции. Правоохранители занимались, проверка ничего не показала", - сказал Кулаков.

Во вторник телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. В гостинице ТАСС подтвердили факт инцидента и отметили, что "обстановка спокойная, проблем нет". Местное отделение полиции не получало заявлений в связи с происшествием. Позже в Royal Seginus сообщили, что футболисты "Шинника" и "Миная" будут расселены по разным отелям.