Футболист "Урала" Сунгатулин назвал сумму, необходимую для комфортной жизни

«Самая большая покупка с футбольных денег? iPhone 14. Из предметов гардероба — кроссовки Dior. Они сильно дешевле iPhone получились. Я коплю на квартиру, поэтому деньги не особо трачу.



Сколько мне нужно в месяц для комфортной жизни? 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».