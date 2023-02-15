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21-летний футболист "Урала" Сунгатулин назвал сумму, необходимую для комфортной жизни

Футболист екатеринбургского «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, сколько денег ему необходимо в месяц для комфортной жизни.

Футболист "Урала" Сунгатулин назвал сумму, необходимую для комфортной жизни
© Газета.Ru

«Самая большая покупка с футбольных денег? iPhone 14. Из предметов гардероба — кроссовки Dior. Они сильно дешевле iPhone получились. Я коплю на квартиру, поэтому деньги не особо трачу.

Сколько мне нужно в месяц для комфортной жизни? 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на 100 тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел за «Урал» 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тыс. евро.

«Урал» после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. В ближайшем матче екатеринбургская команда сыграет на выезде с «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится 22 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени.

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