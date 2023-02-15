В "Шиннике" заявили, что в их новом отеле в Турции нет украинских команд

"Наше мнение по инциденту: все это некрасиво, грубо, неприятно, - сказал Мережин. - Была ли это намеренная провокация украинских спортсменов, не утверждаем, но однозначно зачинщиками конфликта является не наша команда. Наши футболисты отреагировали адекватно ситуации: не оставили в беде своего товарища и начальника команды. В этом мы их поддер