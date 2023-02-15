В "Шиннике" заявили, что в их новом отеле в Турции нет украинских команд

Ярославский "Шинник" заселился в новый отель в Турции, в новой гостинице команды нет украинских футбольных клубов. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-атташе "Шинника" Игорь Мережин.
"Наше мнение по инциденту: все это некрасиво, грубо, неприятно, - сказал Мережин. - Была ли это намеренная провокация украинских спортсменов, не утверждаем, но однозначно зачинщиками конфликта является не наша команда. Наши футболисты отреагировали адекватно ситуации: не оставили в беде своего товарища и начальника команды. В этом мы их поддер
"Нужно добавить, что сборы пройдут дальше в плановом режиме, с 18 февраля по 3 марта пройдет третий сбор, после чего команда улетает на матч с московской "Родиной", который состоится 5 марта. Да, команда заселилась в новый отель, там нет украинских команд", - добавил Мережин.
Во вторник телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и "Миная" подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. В гостинице ТАСС подтвердили факт инцидента и отметили, что "обстановка спокойная, проблем нет". Позднее в отеле признали, что заранее не сообщили "Шиннику" о соседстве с футболистами из украинской команды.