Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
52 минуты назад

«Ты сумасшедший!» Неймар — Павару после удаления защитника «Баварии» за фол на Месси

Чемпионат.comиещё 1

Стало известно, что сказал бразильский форвард «ПСЖ» Неймар защитнику «Баварии» Бенжамену Павару после удаления француза в концовке матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы одержали победу со счётом 1:0.

«Ты сумасшедший!» Неймар — Павару после удаления за фол на Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Павар получил вторую жёлтую карточку на 92-й минуте, совершив грубый фол на нападающем Лионеле Месси около штрафной «Баварии». По сообщениям Goal, Неймар подошёл к защитнику после того, как Бенжамену показали красную, и, указывая на голову, сказал: «Ты сумасшедший!»

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Футбол,Бенжамен Павар,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители