«Депортес Толима» отвергает любую провокацию, агрессию или реакцию любого вида, которые приводят к насилию в футболе. Благодаря властям и всем принятым мерам ситуация была быстро взята под контроль. Этот так называемый болельщик был схвачен, и мы от клуба предпримем все соответствующие действия, чтобы он получил соответствующее наказание», — сообщили хозяева.