Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
33 минуты назад

Агент Миранчука отреагировал на слухи о переговорах «Торино» и «Аталанты» по выкупу игрока

Чемпионат.com

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука прокомментировал информацию о переговорах между «Торино» и «Аталантой» по поводу выкупа футболиста.

Агент Миранчука отреагировал на слухи о переговорах «Торино» и «Аталанты»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Какое-то решение по возможному выкупу Миранчука будет принято ближе к концу весенней части чемпионата. Клубы могут говорить между собой, но мы об этом не думаем. Лёша сконцентрирован на игре. Он сейчас хорошо себя чувствует, приносит пользу команде и старается играть как можно лучше», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, что «Торино» начал переговоры с «Аталантой», которой принадлежат права на Миранчука. Сумма сделки по 27-летнему российскому полузащитнику может составить € 12 млн.

Футбол,Вадим Шпинев,Андрей Панков,Алексей Миранчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители