Агент Миранчука отреагировал на слухи о переговорах «Торино» и «Аталанты»

«Какое-то решение по возможному выкупу Миранчука будет принято ближе к концу весенней части чемпионата. Клубы могут говорить между собой, но мы об этом не думаем. Лёша сконцентрирован на игре. Он сейчас хорошо себя чувствует, приносит пользу команде и старается играть как можно лучше», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.