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51 минуту назад

В отношении председателя Китайской футбольной ассоциации ведется следствие

ТАСС

Председатель Китайской футбольной ассоциации (CFA) и заместитель секретаря партийного комитета Чэнь Сюйюань подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона и в настоящее время находится под следствием. Об этом сообщает официальный сайт комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины провинции Хубэй.

В отношении председателя Китайской футбольной ассоциации ведется следствие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подробности не сообщаются. По информации издания Global Times, высшее дисциплинарное ведомство Китая раскрыло несколько случаев коррупции в футболе во время чемпионата мира в Катаре.

За последний год под следствие попали другие высокопоставленные чиновники CFA, в том числе бывший генеральный секретарь ассоциации Лю И, исполнительный заместитель главного секретаря CFA Чэнь Юнлян, а также бывший главный тренер мужской сборной Китая Ли Те.

Чэнь Сюйюань занимает свой пост с 2019 года.

Футбол,
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