В отношении председателя Китайской футбольной ассоциации ведется следствие

Председатель Китайской футбольной ассоциации (CFA) и заместитель секретаря партийного комитета Чэнь Сюйюань подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона и в настоящее время находится под следствием. Об этом сообщает официальный сайт комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины провинции Хубэй.

Подробности не сообщаются. По информации издания Global Times, высшее дисциплинарное ведомство Китая раскрыло несколько случаев коррупции в футболе во время чемпионата мира в Катаре.

За последний год под следствие попали другие высокопоставленные чиновники CFA, в том числе бывший генеральный секретарь ассоциации Лю И, исполнительный заместитель главного секретаря CFA Чэнь Юнлян, а также бывший главный тренер мужской сборной Китая Ли Те.