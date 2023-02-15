"Шинник" не будет обращаться в УЕФА по поводу драки с игроками "Миная"

Генеральный директор ярославского футбольного клуба «Шинник» Сергей Кулаков ответил на вопрос о возможном обращении в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для разбирательства в конфликте с игроками украинского «Миная» на сборах в Турции.
«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФC или ФНЛ. В нашей компетенции — только обращение по договору c агентом. Политичеcкие иcтории — это не наша cфера. Еcли будет запроc в УЕФА — это только право РФC», — приводит слова Кулакова «Спорт-Экспресс».
Напомним, 14 февраля появилась информация, что между представителями двух клубов произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье. В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение.
Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, игрок «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил футболист российского клуба.
«Шинник» выступает в Первой лиге. После 20 туров команда набрала 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.