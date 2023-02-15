"Шинник" не будет обращаться в УЕФА по поводу драки с игроками "Миная"

«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФC или ФНЛ. В нашей компетенции — только обращение по договору c агентом. Политичеcкие иcтории — это не наша cфера. Еcли будет запроc в УЕФА — это только право РФC», — приводит слова Кулакова «Спорт-Экспресс».