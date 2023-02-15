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1 час назад

Мяч игрока "Монако" Головина в ворота "Бреста" признан лучшим голом января в чемпионате Франции

Газета.Ru

Забитый мяч российского футболиста «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» признан лучшим голом января в чемпионате Франции. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Гол российского футболиста признан лучшим во Франции в январе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

26-летний россиянин отличился 1 января в матче 17-го тура Лиги 1 и принес своей команде победу со счетом 1:0. Головин обвел игрока соперника вблизи штрафной и дальним ударом поразил ворота «Бреста».

Головин перебрался во французский клуб из московского ЦСКА летом 2018 года. В марте 2020 года футболист продлил контракт до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника 31 матч за «Монако», в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. «Монако» после 23 туров набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Пари Сен-Жермен», набравший 54 балла. На второй строчке «Марсель», в активе которого 49 очков.

Гол Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ»

Ранее сообщалось, что «Торино» намерен выкупить у «Аталанты» права на российского футболиста Алексея Миранчука.

В минувшие выходные клуб российского полузащитника с минимальным счетом 0:1 уступил «Милану» в матче 22-го тура чемпионата Италии. Миранчук провел на поле все 90 минут и результативными действиями не отметился.

Футбол,Алексей Миранчук,Александр Головин,
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