Гол российского футболиста признан лучшим во Франции в январе

Забитый мяч российского футболиста «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» признан лучшим голом января в чемпионате Франции. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

26-летний россиянин отличился 1 января в матче 17-го тура Лиги 1 и принес своей команде победу со счетом 1:0. Головин обвел игрока соперника вблизи штрафной и дальним ударом поразил ворота «Бреста».

Головин перебрался во французский клуб из московского ЦСКА летом 2018 года. В марте 2020 года футболист продлил контракт до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника 31 матч за «Монако», в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. «Монако» после 23 туров набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Пари Сен-Жермен», набравший 54 балла. На второй строчке «Марсель», в активе которого 49 очков.

Ранее сообщалось, что «Торино» намерен выкупить у «Аталанты» права на российского футболиста Алексея Миранчука.