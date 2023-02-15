«Болельщиков поставили перед фактом». Глебов — о Fan ID в РПЛ

«Если был бы болельщиком, сам бы не оформил Fan ID? Это нормально, я считаю. Я сейчас никого учить не буду, но, по мне, можно было организовать собрание. У каждой команды на секторе есть ответственный. Собрать, условно, 16 человек. Провести какое-то собрание и решение вместе принять насчёт Fan ID. А то, получается, что болельщиков поставили перед фактом и всё. И сейчас страдают от этого клубы и футболисты», — сказал Глебов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».