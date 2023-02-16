Анзор Кавазашвили: Захаряну не нужен «Галатасарай». Арсен достоин большего

«Захарян правильно сделал, отказавшись от «Галатасарая», ему туда не нужно! Стиль, который там любят, совсем не подходит Арсену. Соображает парень, значит, есть голова на плечах, либо хорошие советники рядом, которые правильно ему подсказали дорогу. Пускай потерпит ещё, поиграет в «Динамо» этот сезон, а дальше уже примет финальное решение. Арсен достоин большей команды, чем «Галатасарай»! Я уверен в этом», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.