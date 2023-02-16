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40 минут назад

Анзор Кавазашвили: Захаряну не нужен «Галатасарай». Арсен достоин большего

Чемпионат.comиещё 2

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили положительно отреагировал на решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна отказать «Галатасараю» в переходе.

Анзор Кавазашвили: Захаряну не нужен «Галатасарай». Арсен достоин большего
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Захарян правильно сделал, отказавшись от «Галатасарая», ему туда не нужно! Стиль, который там любят, совсем не подходит Арсену. Соображает парень, значит, есть голова на плечах, либо хорошие советники рядом, которые правильно ему подсказали дорогу. Пускай потерпит ещё, поиграет в «Динамо» этот сезон, а дальше уже примет финальное решение. Арсен достоин большей команды, чем «Галатасарай»! Я уверен в этом», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне 19-летний Арсен Захарян провёл за «Динамо» 22 матча. В них он забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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