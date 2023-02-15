Футболист "Динамо" Паршивлюк раскритиковал работу турецких судей

Непоследовательная работа турецких судей во время товарищеского матча между российскими футбольными клубами "Динамо" и "Алания" провоцировала конфликты на поле. Такое мнение в среду в разговоре с журналистами высказал защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Динамо" 15 февраля в товарищеском матче на сборе в Турции обыграло "Аланию" (3:2). Оба гола владикавказцы забили, реализовав пенальти. На встрече работала турецкая бригада арбитров.

Видео дня

"Уровень единоборств на сборах каждый год такой, - сказал Паршивлюк. - Уровень судейства, когда не российские судьи судят, а вот такие "пивные" ребята, [отличается]. Они провоцируют обе команды на более жесткие действия - какие-то фолы замечают, какие-то нет, что-то судят, что-то не судят. Это эмоции, и в игре ты уже не задумываешься - контрольный матч или официальный, играешь от ножа, поэтому происходит то, что происходит".

"Когда играют команды, говорящие на одном языке, можно решить проблему, не доводя до откровенной грубости, - продолжил защитник "Динамо". - До этого у нас первые игры судили турки, а прошлые, и в Абу-Даби, - наши. Видимо, [сейчас не получилось пригласить российских судей], но это уже не к нам вопрос. Наша задача выйти и отыграть, но то, какие концерты они устраивают, - сложно на это не реагировать".

После матча к ноге Паршивлюка, который провел против "Алании" чуть более часа, был привязан лед. "Вообще никакого повреждения нет. Просто игровой момент - мяч попал и мышца чуть забилась", - отметил защитник, отвечая на вопрос о состоянии.

"Сборы проходят в рабочем режиме, планомерно готовимся к сезону - первая официальная игра не за горами. Сегодня последний нагрузочный день, генеральная репетиция перед "Крыльями". По-разному распределяется время - кто-то сыграл с утра, кто-то сыграет вечером (в 17:00 мск "Динамо" проведет товарищеский матч с ЦСКА - прим. ТАСС). Все по плану", - резюмировал Паршивлюк.

Будущее Паршивлюка в "Динамо"

Контракт защитника с "Динамо" рассчитан до конца сезона-2022/23. В конце ноября 2022 года член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин сообщил ТАСС, что бело-голубые довольны сотрудничеством с Паршивлюком. Он отметил, что "Динамо" не собирается форсировать переговоры по новому контракту.

"Продление контракта? Мы с клубом в хороших отношениях. Думаю, если все будет нормально, я буду рад остаться", - сказал Паршивлюк.

Защитник выступает за "Динамо" с 2019 года. В этом сезоне 33-летний игрок обороны принял участие в 15 матчах, забив один гол, отдав одну голевую передачу и получив две желтые карточки.