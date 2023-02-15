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43 минуты назад

Ирано-американский миллиардер готов приобрести «Тоттенхэм» за € 3,5 млрд

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Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи собирается приобрести лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает The Financial Times.

Ирано-американский миллиардер готов приобрести «Тоттенхэм» за € 3,5 млрд
Фото: BetassistBetassist

Бизнесмен вместе со своим консорциумом инвесторов готовит предложение в размере € 2,8 млрд, также Наджафи должен будет погасить долг клуба — € 700 млн.

Наджафи является председателем нью-йоркской спортивной инвестиционной компании MSP Sports Capital, в портфель которой входят немецкий «Аугсбург», португальская «Эшторил-Прая» и испанский «Алькоркон». MSP также владеет 33% долей в команде Формулы-1 «Макларен».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает пятое место, набрав 39 очков.

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