Ирано-американский миллиардер готов приобрести «Тоттенхэм» за € 3,5 млрд

Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи собирается приобрести лондонский «Тоттенхэм». Об этом сообщает The Financial Times.

Бизнесмен вместе со своим консорциумом инвесторов готовит предложение в размере € 2,8 млрд, также Наджафи должен будет погасить долг клуба — € 700 млн.

Наджафи является председателем нью-йоркской спортивной инвестиционной компании MSP Sports Capital, в портфель которой входят немецкий «Аугсбург», португальская «Эшторил-Прая» и испанский «Алькоркон». MSP также владеет 33% долей в команде Формулы-1 «Макларен».