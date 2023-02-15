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27 минут назад

«Барселона» выступила с заявлением на фоне подозрений в покупке судей

Чемпионат.comиещё 2

Каталонская «Барселона» выступила с заявлением на фоне подозрений в покупке судей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сине-гранатовые перечисляли немаленькие суммы денег вице-президенту судейского корпуса Федерации футбола Испании.

«Барселона» выступила с заявлением на фоне подозрений в покупке судей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Учитывая информацию, которая появилась сегодня в СМИ, ФК «Барселона», зная о расследовании прокуратуры в отношении платежей, произведённых внешним компаниям, хочет прояснить: 1. «Барселона» в прошлом пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчёты, касающиеся молодых испанских игроков, для технического секрет

2. Кроме того, отношения с внешним провайдером были расширены за счёт технических отчётов, связанных с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.

3. На данный момент этот вид аутсорсинговых услуг предоставляет специалист, прикреплённый к футбольному отделу нашего клуба.

4. ФК «Барселона» сожалеет, что эта информация появилась именно в разгар нынешнего сезона.

5. ФК «Барселона» подаст в суд на любого, кто портит имидж клуба возможными инсинуациями против репутации организации, которые могут возникнуть в результате распространённой информации», — сказано в заявлении на официальном сайте сине-гранатовых.

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