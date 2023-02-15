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Капитан "Ростова" Глебов высказался за переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов заявил, что поддерживает переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Капитан "Ростова" Глебов высказался за переход РФС в Азиатскую конфедерацию
© РИА Новости

«Надо играть официальные игры, международные игры. То есть переходить в Азиатскую конфедерацию? Надо играть, да. Наверное, я больше за переход, чем нет. Потому что играть товарищеские игры постоянно, ну… Непонятно, какой срок еще этого отстранения», — сказал капитан «Ростова» в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей РФС и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.

К новой встрече подключат высокопоставленных представителей ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).

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