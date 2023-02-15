Капитан "Ростова" Глебов высказался за переход РФС в Азиатскую конфедерацию

«Надо играть официальные игры, международные игры. То есть переходить в Азиатскую конфедерацию? Надо играть, да. Наверное, я больше за переход, чем нет. Потому что играть товарищеские игры постоянно, ну… Непонятно, какой срок еще этого отстранения», — сказал капитан «Ростова» в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».