Капитан "Ростова" Глебов высказался за переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов заявил, что поддерживает переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Надо играть официальные игры, международные игры. То есть переходить в Азиатскую конфедерацию? Надо играть, да. Наверное, я больше за переход, чем нет. Потому что играть товарищеские игры постоянно, ну… Непонятно, какой срок еще этого отстранения», — сказал капитан «Ростова» в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей РФС и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.
К новой встрече подключат высокопоставленных представителей ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).