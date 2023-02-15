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21 минуту назад

Промес может вернуться в состав «Спартака» в матче с «Локомотивом»

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31-летний нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает набирать форму по индивидуальному плану. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Промес может вернуться в состав «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Фото: BetassistBetassist

Промес не отправился с красно-белыми на сборы в ОАЭ и Турции. Отмечается, что футболист с большой долей вероятности попадёт в заявку команды на четвертьфинальную встречу Кубка России с «Локомотивом». Матч запланирован на 22 февраля.

Напомним, в Нидерландах Промес подозревается в причастности к торговле наркотическими средствами и участии в преступной организации. Квинси и его семья якобы вложилась в покупку 4 тыс. килограммов кокаина. Стоимость партии оценивается в € 120 млн.

Футбол,Спартак,
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