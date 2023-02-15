Промес может вернуться в состав «Спартака» в матче с «Локомотивом»

31-летний нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает набирать форму по индивидуальному плану. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Промес не отправился с красно-белыми на сборы в ОАЭ и Турции. Отмечается, что футболист с большой долей вероятности попадёт в заявку команды на четвертьфинальную встречу Кубка России с «Локомотивом». Матч запланирован на 22 февраля.
Напомним, в Нидерландах Промес подозревается в причастности к торговле наркотическими средствами и участии в преступной организации. Квинси и его семья якобы вложилась в покупку 4 тыс. килограммов кокаина. Стоимость партии оценивается в € 120 млн.