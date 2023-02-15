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44 минуты назад

Суд отложил на март заседание по иску Газизова к Федуну на 399 млн рублей

ТАСС

Хорошевский суд Москвы отложил на 16 марта рассмотрение дела по иску бывшего генерального директора московского футбольного клуба "Спартак" Шамиля Газизова к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну. Об этом ТАСС в среду сообщила юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

Суд отложил на март заседание по иску Газизова к Федуну на 399 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рассмотрение отложено на 16 марта", - сказала Завьялова.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января Завьялова сообщила ТАСС, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 млн до 399 млн рублей.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год он работал на этой же должности в "Уфе". В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в клубе из столицы Башкирии.

Футбол,Шамиль Газизов,Татьяна Завьялова,Спартак,
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