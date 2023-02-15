Суд отложил на март заседание по иску Газизова к Федуну на 399 млн рублей

Хорошевский суд Москвы отложил на 16 марта рассмотрение дела по иску бывшего генерального директора московского футбольного клуба "Спартак" Шамиля Газизова к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну. Об этом ТАСС в среду сообщила юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

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"Рассмотрение отложено на 16 марта", - сказала Завьялова.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января Завьялова сообщила ТАСС, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 млн до 399 млн рублей.