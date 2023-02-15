Нападающий «Сочи» Мелкадзе не сдержал слез в эфире, вспомнив детскую историю

— Когда родители приехали в Москву, жили очень бедно. Помню, когда я со школы возвращался, то мама, которая тогда торговала в переходе, если она нормально наторговала, то покупала мне пакет яблок, а если нет, то одно яблоко. Мы очень бедно жили, — сказал 25 летний Мелкадзе в программе «Третий Тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.