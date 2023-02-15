Нападающий «Сочи» Мелкадзе не сдержал слез в эфире, вспомнив детскую историю

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе не сдержал эмоций в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР, рассказывая о своем трудном детстве и работе матери.
Мелкадзе является воспитанником «Спартака». В начале прошлого года футболист на правах свободного агента перешел в «Сочи».
— Когда родители приехали в Москву, жили очень бедно. Помню, когда я со школы возвращался, то мама, которая тогда торговала в переходе, если она нормально наторговала, то покупала мне пакет яблок, а если нет, то одно яблоко. Мы очень бедно жили, — сказал 25 летний Мелкадзе в программе «Третий Тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.Полное интервью с Георгием Мелкадзе смотрите в программе «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР в среду в 21:05.