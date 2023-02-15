«Я реально упал и заплакал». Акинфеев — о самом эмоциональном моменте в карьере

«Самый эмоциональный момент в карьере — чемпионство в 2013-м году? На тот момент оно было ключевым, да. Непонятная игра с «Кубанью», мы не можем забить, ты понимаешь, что все на тоненького… Но, слава богу, сыграли вничью, которая нас устраивала. И, когда выиграли чемпионство, я реально упал и заплакал. Для меня это было изматывающе. Борясь каждый год за первые места, семь лет ничего не можешь сделать. Эмоционально это было очень сильно. Помню, как мы это отмечали, — и там эмоций тож