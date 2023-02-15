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52 минуты назад

«Я реально упал и заплакал». Акинфеев рассказал о самом эмоциональном моменте в карьере

Чемпионат.com

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом эмоциональном моменте в карьере. По словам вратаря, чемпионство армейцев в 2013 году стало для него особенным.

«Я реально упал и заплакал». Акинфеев — о самом эмоциональном моменте в карьере
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Самый эмоциональный момент в карьере — чемпионство в 2013-м году? На тот момент оно было ключевым, да. Непонятная игра с «Кубанью», мы не можем забить, ты понимаешь, что все на тоненького… Но, слава богу, сыграли вничью, которая нас устраивала. И, когда выиграли чемпионство, я реально упал и заплакал. Для меня это было изматывающе. Борясь каждый год за первые места, семь лет ничего не можешь сделать. Эмоционально это было очень сильно. Помню, как мы это отмечали, — и там эмоций тож

Даже шестое чемпионство, в Казани, — тоже яркие эмоции, но не такие. Но это я про себя говорю. Ребята тогда тоже хорошо отмечали. Самолет у нас даже шатало, я говорил: «Давайте до земли потерпим, там отметим!» — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

Футбол,Игорь Акинфеев,
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