Врач ярославского футбольного клуба «Шинник» Гарегин Агаханян заявил, что в украинских пабликах много лжи о драке игроков с представителями клуба «Минай».
Напомним, 14 февраля появилась информация, что между представителями двух клубов произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье.
«Ребята пересылают всякое из украинских пабликов, там ликование, победу отмечают и столько лжи и вранья. Считаю нужным прояснить, как все было на самом деле.
Cначала они выловили в неcколько человек одного молодого в лифте, ударили его за руccкую речь, потом неcколько человек предложили начальнику команды cпеть украинcкий гимн, поcле этого вcей командой поднялиcь на этаж, где им cопротивление оказывали пять человек cначала, а потом еще трое вышли.
У них, когда их было большинство, были вопросы. Но когда мы собрались и готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся», — приводит слова Агаханяна РИА Новости.
В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение.
Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, игрок «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил футболист российского клуба.
«Шинник» выступает в Первой лиге. После 20 туров команда набрала 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.