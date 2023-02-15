Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
47 минут назад

Врач "Шинника" Агаханян рассказал подробности инцидента с украинскими футболистами

Газета.Ru

Врач ярославского футбольного клуба «Шинник» Гарегин Агаханян заявил, что в украинских пабликах много лжи о драке игроков с представителями клуба «Минай».

Напомним, 14 февраля появилась информация, что между представителями двух клубов произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье.

«Ребята пересылают всякое из украинских пабликов, там ликование, победу отмечают и столько лжи и вранья. Считаю нужным прояснить, как все было на самом деле.

Cначала они выловили в неcколько человек одного молодого в лифте, ударили его за руccкую речь, потом неcколько человек предложили начальнику команды cпеть украинcкий гимн, поcле этого вcей командой поднялиcь на этаж, где им cопротивление оказывали пять человек cначала, а потом еще трое вышли.

У них, когда их было большинство, были вопросы. Но когда мы собрались и готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся», — приводит слова Агаханяна РИА Новости.

В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение.

«Шинник» сделал официальное заявление после драки с украинцами

Украинские журналисты рассказали свою версию конфликта — по их словам, игрок «Миная» заступился за уборщицу, которой грубил футболист российского клуба.

«Шинник» выступает в Первой лиге. После 20 туров команда набрала 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Футбол,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители