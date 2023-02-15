У них, когда их было большинство, были вопросы. Но когда мы собрались и готовы были дать ответы, они не явились с тренировки. Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся», — приводит слова Агаханяна РИА Новости.