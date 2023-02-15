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38 минут назад

Хавбек «Ростова» Глебов рассказал, почему отказался от перехода в «Спартак»

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Полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России Данил Глебов рассказал, почему отказался от перехода в московский «Спартак».

Хавбек «Ростова» Глебов рассказал, почему отказался от перехода в «Спартак»
Фото: BetassistBetassist

«Не всё решают деньги. Считаю, всё должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и спокойно пообщаться. А не так, что я сейчас буду бить копытами: «Хочу уйти от вас». И уйти, поругаться со всеми», – сказал Глебов в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл в составе клуба 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков.

Ранее «Ростов» занял четвёртое место в Winline Зимнем кубке РПЛ, который состоялся в начале февраля в ОАЭ. Команда замкнула таблицу, набрав одно очко в трёх матчах.

Футбол,Данил Глебов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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