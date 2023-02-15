Хавбек «Ростова» Глебов рассказал, почему отказался от перехода в «Спартак»

«Не всё решают деньги. Считаю, всё должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и спокойно пообщаться. А не так, что я сейчас буду бить копытами: «Хочу уйти от вас». И уйти, поругаться со всеми», – сказал Глебов в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».