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48 минут назад

Суд в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Дани Алвесу — СМИ

Матч ТВ

Суд в Барселоне на заседании в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения бывшему футболисту «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу, который обвиняется в сексуальном насилии, сообщает La Vanguardia.

Суд в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения Дани Алвесу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

На слушании 16 февраля суд разберет апелляцию стороны футболиста, который хочет добиться освобождения из под стражи до вынесения приговора.

Ответчик не будет участвовать в заседании даже по видеосвязи, в суде будут присутствовать только представители защиты и обвинения. После слушания у трех судей будет время, чтобы обсудить и рассмотреть позицию каждой из сторон и определить, предоставляет ли защита игрока достаточные гарантии для освобождения подсудимого до проведения судебного разбирательства.

Алвес был заключен в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. По данным СМИ, если 39 летнего игрока признают виновным, ему грозит от четырех до 12 лет тюрьмы.

Футболист выступал в Европе за «Севилью», «Барселону», «Ювентус» и «Пари Сен Жермен». За сборную Бразилии провел 126 матчей, в составе команды стал двукратным победителем Кубка Америки и Кубка конфедераций.

Мексиканский клуб «Пумас», за который в последнее время играл бразилец, расторг с ним контракт.

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