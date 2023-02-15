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34 минуты назад

Сунгатулин: «Уралу» по силам занять место в топ-6 РПЛ

Чемпионат.com

21-летний полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин считает, что екатеринбургскому клубу по силам занять место в первой шестёрке турнирной таблицы чемпионата России. Также футболист рассказал о личной цели на остаток сезона-2022/2023.

Сунгатулин: «Уралу» по силам занять место в топ-6 РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Какие командные цели на остаток сезона? Подняться как можно выше в турнирной таблице. Топ-6 нам по силам. Если ментально правильно подойдём к возобновлению чемпионата, если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, то можем быть выше, чем сейчас. И в Кубке очень хочется пройти как можно дальше.

Личная цель — стабильно заиграть в основном составе. Надо оставить позади статус молодого игрока, хочется брать ответственность и вести за собой команду», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

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