Сунгатулин: «Уралу» по силам занять место в топ-6 РПЛ

«Какие командные цели на остаток сезона? Подняться как можно выше в турнирной таблице. Топ-6 нам по силам. Если ментально правильно подойдём к возобновлению чемпионата, если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, то можем быть выше, чем сейчас. И в Кубке очень хочется пройти как можно дальше.



Личная цель — стабильно заиграть в основном составе. Надо оставить позади статус молодого игрока, хочется брать ответственность и вести за собой команду», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».